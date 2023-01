INVIATO CITTADINO Corso Bersaglieri prossimo all’inaugurazione

Corso Bersaglieri prossimo all’inaugurazione, che si terrà nella giornata di domenica prossima. Si montano i dissuasori. Che sostituiscono i vecchi archetti. Specialmente in prossimità di luoghi che costituiscono emergenze di carattere storico-antiquario. Come ci è capitato di vedere nella mattinata di ieri, in cui due mezzi e cinque operai del Comune erano attivi di fronte all’ex Oratorio di S. Antonio abate, riqualificato e soggetto a restauro artistico e strutturale. Tanto che quel gioiello viene oggi utilizzato per eventi di carattere artistico, espositivo e culturale, come mostre, concerti e spettacoli. Il prossimo è previsto per domenica 15 gennaio, alle ore 17:00, con l’attore Mirko Revoyera che propone il suo “Sant’Antonio e lu purcello e gli animali parlanti”, uno spettacolo trasversale ai gusti e all’età, oltre che di perfetta aderenza alla Festa del Santo eremita.

Con l’occasione, e in armonia col rinnovato look del corso, al posto dei vecchi archetti, piegati e in parte ossidati, sono stati montati dei dissuasori a colonna. L’accortezza adottata è stata quella di collocarli e saldarli all’interno di camicie metalliche inserite nella gittata dopo opportuno carotaggio. Questo consentirà di non danneggiare il massetto in cemento architettonico da poco realizzato.