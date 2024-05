Assistenti familiari, la Fipac Confesercenti chiede l'istituzione dei corsi di formazione

Per la prima volta, nel decreto flussi 2023-2025 è stata introdotta una quota specifica per il settore dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria. “Le richieste vanno presentate solo se tra le altre condizioni presso i Centri per l’Impiego sull’intero territorio nazionale non vi siano lavoratori disponibili a ricoprire l’incarico - ricorda Pier Francesco Quaglietti responsabile Fipac Umbria - Si tratta di una quota massima annuale di 9.500 lavoratori per ogni anno e l’inizio delle richieste era fissato il 21 marzo scorso. Secondo i dati, alla fine della prima ora erano state presentate 50 mila domande (al termine saranno 112 mila). La Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, con la nota dello scorso mese ha definito la ripartizione territoriale assegnando all’Umbria 80 posti per Perugia e 40 per Terni”.

Una conferma del problema dell’assistenza agli anziani che aumenta ogni anno accompagnata da una discesa continua dell’indice di natalità e da un incremento costante del valore della vita media. “In Umbria al 2022 si avevano 165mila anziani oltre i 70 anni e altri 111mila tra i sessant’anni e i settanta - ricorda Pier Francesco Quaglietti - Se aggiungiamo che il 7 per cento della popolazione umbra, circa 63 mila unità, hanno il riconoscimento di disabili, il quadro è completo”.

Si ripropone in maniera urgente, quindi, quanto da tempo richiesto dalla FIPAC dell’Umbria: la necessità di formare quanti intendono avviarsi alla professione di assistente familiare (o badante).

“La badante ha il compito, oltre ad offrire sostegno emotivo e sociale, di aiutare l’anziano o il disabile a svolgere le normali attività quotidiane come la pulizia personale, il bagno, il vestirsi, l’alimentarsi, e questo rispettando la dignità della persona e salvaguardando la sua privacy - ribadisce il responsabile Fipac Confesercenti Umbria - La badante può anche fornire assistenza sanitaria alla persona, con la cura delle ferite, la somministrazione di farmaci e deve essere in grado di riconoscere i sintomi di eventuali problemi di salute. È pertanto necessario che la badante abbia una conoscenza di base della salute e delle malattie per fornire assistenza sanitaria adeguata, acquisendo, se del caso, le competenze necessarie attraverso una opportuna formazione”.

Per FIPAC accanto all’obbligo della formazione, un ulteriore regolamentazione: “andrebbe istituito il registro pubblico degli assistenti familiari da cui attingere” conclude Quaglietti.