Tumore al seno, Usl Umbria 1 e Aucc insieme per un corso di formazione per le Breast Unit

Inizia il 25 marzo (conclusione per il 13 maggio) il corso di formazione per volontari e per operatori sanitari, organizzato dalla Usl Umbria 1 in collaborazione con l'Associazione di volontariato Alto Tevere Contro il Cancro (Aacc), che ha per oggetto la conoscenza di tutti quelli che sono i carichi emotivi, i percorsi, le tipologie dei vari interventi sanitari che le pazienti affette da neoplasia della mammella devono affrontare all'interno di una struttura come la Breast Unit di Città di Castello.

Il corso è rivolto ad operatori del settore (medici, infermieri, tecnici ed ausiliari) che lavorano nelle Breast Unit regionali e ai volontari che potranno in seguito collaborare fattivamente alle attività che le associazioni di volontariato portano avanti nelle varie strutture dell’Azienda sanitaria. Per avere informazioni e per partecipare al corso è necessario contattare gli organizzatori alla seguente mail: luciano.carli@uslumbria1.it.

“Il corso – spiega Luciano Carli, referente chirurgico della Breast Unit di Città di Castello – è articolato in tre date, 25 marzo, 8 aprile e 13 maggio, all'interno delle quali verranno affrontati i vari aspetti tecnici e relazionali che coinvolgono operatori sanitari, volontari e pazienti. Esso ha come scopo non solo quello di migliorare la qualità delle relazione fra personale sanitario e pazienti, e conoscere sempre meglio i percorsi attraverso cui i pazienti vengono accompagnati, ma anche quello di inserire a pieno titolo i volontari formati all'interno degli stessi percorsi, secondo quanto indicato dalle Linee guida nazionali ed internazionali. Riteniamo che questa iniziativa sia molto importante, in quanto non è così comune che una Usl partecipi alla formazione dei volontari che collaborano nello svolgimento delle attività diagnostiche e terapeutiche, e questo a maggior ragione in una patologia così delicata come il tumore al seno”.