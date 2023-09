Perugia: iniziano le attività del nuovo anno del Centro di formazione pastorale

Inizia lunedì 2 ottobre, dopo la pausa estiva, il nuovo anno di attività del Centro di formazione pastorale (CFP) dell'Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, il cui “Notiziario” - da più di 20 anni - è un mezzo di informazione molto agile sulle diverse iniziative di formazione.

Dall’inizio di ottobre alla seconda metà di maggio 2024 si terranno dei corsi di approfondimento teologico su temi specifici e di interesse, quali: Qoèlet e la ricerca sincera della verità: Scrisse con onestà parole veritiere (Qo 12,10) (dal 2 ottobre al 6 novembre 2023); La misericordia di Dio in santa Faustina Kowalska e la devozione al Sacro Cuore di Gesù (dal 13 Novembre al 18 dicembre 2023); L'arte del celebrare a 60 anni dalla promulgazione della Sacrosactum Concilium (dall’8 gennaio al 12 febbraio 2024); Burattino senza fili: commento teologico a «Le avventure di Pinocchio» (dal 19 febbraio al 25 marzo 2024); Creazione e peccato: l’origine del mondo e la caduta (dall’8 aprile al 13 maggio 2024)

I corsi si terranno di lunedì, dalle ore 18.30 alle 19.45, presso il “Villaggio della Carità” di Perugia, e saranno tenuti dai sacerdoti Alessio Fifi, Mauro Angelini, Francesco Verzini, Luca Bartoccini e Samson Pjetraj.

Don Luca Bartoccini, responsabile del Cfp, teologo e consigliere spirituale della Casa di preghiera Tabor di Agello (nella quale si tengono ormai da qualche anno ritiri spirituali aperti a tutti), così presenta il primo corso, quello dedicato al “Libro di Qoelet”: "Questo libro biblico è stato definito 'porta di servizio scettica per entrare nella Bibbia'. Qoèlet infatti riesce ad affascinare anche scettici, agnostici e intellettuali. L’autore si lascia destabilizzare dalla realtà che tante volte sembra mettere in dubbio anche la consolidata fede israelita. Dà voce anche al dubbio, mette a nudo la fragilità delle certezze e dell’esistenza stessa degli uomini. Diversamente, però, da tanta nostra modernità, la sua ricerca non precipita nel nulla dello scetticismo assoluto. Al contrario si fa strada gradatamente la conoscenza di una gioia misteriosa che prevale sulle tenebre delle incertezze e della morte".

I corsi sono gratuiti, ma occorre iscriversi a questo indirizzo: centroteologicopg@gmail.com.