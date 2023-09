Correva l'anno di Marco Saioni | 1910 a Perugia, l’ostessa e i militari inquieti, sempre pronti alla rissa

Teneva bottega a Fonti coperte la Ragni Alessandra, esuberante ostessa, forse insofferente al caldo, si direbbe a prima vista. Maniche sempre raccolte e camicia scollacciata da cui si affacciava con certa tracotanza la burrosa balconata, di norma affollata di sguardi tuffati a frugavare ben oltre la decenza. Forse non dispiaceva a Giulio, suo marito, almeno entro certi limiti, anche lui impegnato a servire la clientela poiché socio dell’impresa. Se fosse una precisa strategia aziendale volta ad attrarre la clientela, in prevalenza maschile, non è escluso, visto il successo di pubblico per quei piatti dozzinali e il vino scorbutico. Era quel volteggiare frenetico della Sandra tra i tavoli bisunti e affollati a fare spettacolo, specialmente quando si chinava a colmare bicchieri. Occhiate sporcaccione e battutacce erano la regola in modalità prealcolica ma dopo il litro qualche mano poteva sfuggire per azzardare una pacca sulle superbe natiche. Si lasciava correre, almeno con la clientela più devota, quella che tirava tardi tra giri di briscola e boccali incontinenti.

Capitarono verso mezzanotte. Erano una decina di giovani militari, quelli del 51° Reggimento fanteria accasermati presso l’attuale complesso architettonico di San Domenico. In parte già alticci e turbolenti, si accomodarono e chiesero vino alla signora. Stavolta, dopo sguardi e gesti trivialissimi, che indussero l’ostessa a trafficare con asole e bottoni per oscurare il balcone, qualcuno azzardò troppo. Successe scompiglio con burrasca di risate e sconcezze servite in vari dialetti, dal significato tuttavia eloquente. Era troppo. Intervenne allora il marito, apostrofando a muso duro e in perugino estremo la sghignazzante truppa. Forse non intesero le sfumature linguistiche ma il senso che anche il linguaggio non verbale esprimeva lasciava esili margini di dubbio. Meglio per loro rincasare in caserma con le proprie gambe.

Non andò così. I soldati, forti del numero, sguainarono le sciabole all’unisono. Ecco, quel gesto di sfida dovette assumere agli occhi dell’uomo, più che una minaccia, un significato di sfacciato simbolismo fallico, un’ostentazione di virilità beffarda, esibita da giovani uomini verso la consorte. L’erezione collettiva di spade sembrò dunque intimidire Giulio poiché abbandonò la sala. Questo almeno percepirono gli avversari. Tornò subito, invece, con la pistola in pugno, e tirò un paio di colpi verso il gruppo. Uno andò a segno, seppure senza gravi conseguenze. Capirono in un lampo che non era più il caso di indugiare con le provocazioni. Ai carabinieri dissero che mai e poi mai si sarebbero azzardati a mancare di rispetto alla signora. Le sciabole? Fu una reazione, certo inopportuna, dovuta all’eccesivo prezzo del vino. Versione riportata dalla stampa, chissà perché, senza la consueta enfasi e partecipazione. Seppure benaccetti dai perugini, per gli evidenti indotti economici, non erano infrequenti le liti tra militari e cittadini, talvolta coinvolgendo interi quartieri. La controversa cronaca di una scazzottata notturna, riferita anche dal Corriere della Sera, i protagonisti essendo militari milanesi, vale a testimoniarlo.

Il quotidiano locale, conservatore e governativo, riferisce che nei pressi di Porta Eburnea quattro militari e certa Rosa Fiorucci, convivente di uno di loro, incrociarono un ubriaco “che dava in scene disgustose” Decisero quindi di intervenire, offrendosi di accompagnarlo. Cosa buona e giusta fino all’arrivo di quattro operai, tra i quali i fratelli Bellachioma, che cominciano a insultarli “con epiteti ingiuriosi”. La cosa degenerò subito in un “forte pugilato”. I quattro ebbero la peggio ma ecco i rinforzi. Dalle case vicine uscì furente Filippo Storti con la doppietta, seguito dalla moglie urlante che in camicia da notte lo esortava a desistere. Uno dei Bellachioma mise mano al coltello. Sotto la minaccia delle armi qualcuno sfilò la sciabola al soldato Moroni. Ma questi, dotato di robusta struttura, reagì con un cazzotto denso come una mazza. A questo punto l’intero quartiere insorse. Uomini e donne si riversarono in strada. A evitare il peggio fu tuttavia una porta aperta, offerta come rifugio ai soldati, ormai braccati dalla folla. Fu assedio e grandinata di sassi alle finestre, fino all’arrivo dei carabinieri.

Benché risultasse incomprensibile il motivo che indusse alcuni civili ad aggredire i militari, intenti a soccorrere l’ubriaco, il cronista non si pose il problema. Il fatto fu invece diversamente ricostruito da un altro giornale che si prese la briga di raccogliere altre testimonianze. L’inchiesta del cronista raccontò così la vicenda. Tornava da Ellera il falegname Giulio Costantinelli, di anni ventisei, quando incontrò quattro soldati e un borghese che altercavano. Alcuni di loro malmenavano una signora. Si rivolse pertanto ai militari argomentando che “non è questo il modo di bastonare una donna”, qualunque cosa significasse. L’ingerenza non fu gradita e i soldati lo trascinarono a forza in un angolo per ammaccarlo un po’. Attratti dalla concitazione, sbucarono allora i Bellachioma e Bellucci che domandarono il motivo di quella lite. Sempre gentili i residenti in questa versione dei fatti. Alla domanda, il soldato replicò lasciando il falegname per gettarsi sui nuovi arrivati. La baruffa richiamò altre persone. Fu certamente una corrida, concorda il cronista, e il fatto sconvolse la città, data l’ottima reputazione degli operai coinvolti e la tranquillità del rione. E il difforme resoconto dei giornali? esilarante quello governativo, ma la controinformazione, via, è tutt’altra cosa.