'Il Borgo dei borghi', tutta l'Umbria fa il tifo per Corciano in tv: "Pronti alla sfida, votateci"

È scattato il conto alla rovescia per Corciano che rappresenterà l'Umbria nella sfida de 'Il Borgo dei Borghi', in onda domenica prossima (17 gennaio, ore 16.30) su Rai 3 all’interno della trasmissione Kilimangiaro. Unico borgo della regione scelto per l’edizione annuale di questa appassionante gara tra territori, Corciano si mostrerà nel suo fulgore: “Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione del video - sottolinea emozionato il sindaco Cristian Betti - Sono il primo ad essere impaziente di vedere la trasmissione, che è una grande vetrina promozionale per il nostro Borgo, e che speriamo possa invogliare i telespettatori a venire a visitare i nostri splendidi luoghi, appena le condizioni sanitarie lo permetteranno”.

Ovviamente, non basterà soltanto assistere. Per vincere la sfida occorrerà anche votare, così da sostenere Corciano e ovviamente, l’intera Umbria. Quindi, sottolineano dagli uffici comunali che hanno seguito passo passo la realizzazione del contributo video, “sosteniamo il borgo e facciamolo attivando una vera sinergia inter-generazionale”. Visto infatti che l’espressione del voto nel primo mese sarà possibile solo online, orientativamente a partire da marzo, diventerà importantissima, se non fondamentale, la collaborazione tra nonni e nipoti, tra genitori e figli, tra allievi e maestri, perché laddove dovessero venire meno le competenze informatiche degli uni, possano sopperire quelle degli altri.

L’apprezzamento per il contesto di riferimento non è legato all’anagrafe ma va coltivato e trasmesso. Alla fine del mese di votazione online (l’utente non avrà alcun costo da sostenere) ci sarà la serata televisiva con la mega sfida tra i borghi arrivati in finale e, in quella sede, farà fede il televoto. Intanto, già da lunedì 18 gennaio il video di Corciano sarà pubblicato su RaiPlay e attraverso l’iscrizione si acquisiranno le credenziali per votare. “Non essendo ancora definita la data di avvio delle votazioni - spiegano ancora dal Comune - seguiteci sulla pagina facebook dell’ente, sul sito e anche sulla stampa, vi informeremo con successivi comunicati. Rimaniamo concentrati! Ogni giorno perso sarà un voto mancato. Allora, teniamoci pronti e proseguiamo per step. L’obiettivo è arrivare alla grande sfida televisiva e, possibilmente …. vincerla!”.