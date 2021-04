Stasera la Via Crucis con Papa Francesco a San Pietro: dove seguirla in diretta

Saranno affidati al Gruppo Scout Agesci “Foligno I” (Umbria) e alla Parrocchia romana Santi Martiri di Uganda i testi delle meditazioni e delle preghiere proposte quest’anno per le stazioni della Via Crucis.

A presiedere alle 21 di oggi (2 aprile, Venerdì Santo) sul Sagrato della Basilica di San Pietro il pio esercizio della Via Crucis (trasmesso in mondovisione) sarà Papa Francesco, dopo la celebrazione della Passione del Signore nella Basilica Vaticana. La Via Crucis 2021 sarà trasmessa su Rai1 e Raiplay dalle ore 20.50 e poi anche su TV2000 a partire dalle ore 21.05, ma sarà visibile anche in streaming sul sito del vaticano.

Nei giorni scorsi l’Agesci Umbria aveva accolto la notizia con grande gioia e soddisfazione, augurando buon lavoro a tutto il gruppo. Il 'Foligno I' è composto al momento di 21 capi e 145 ragazzi e ragazze tra lupetti, guide, esploratori, rover e scolte.