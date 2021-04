Coronavirus, vaccino Janssen di Johnson & Johnson 'raccomandato' per gli over 60

Il vaccino Janssen di Johnson & Johnson contro il coronavirus raccomandato per gli over 60. Come si legge in una nota del Ministero della Salute “preso atto del pronunciamento dell’Ema e del parere della Cts di Aifa, che ribadisce l’estrema rarità degli eventi di trombosi associata a trombocitopenia descritti a seguito della vaccinazione contro Covid-19 effettuata con il vaccino Janssen - Johnson & Johnson, e considerato che tale vaccino si è dimostrato sicuramente efficace nel ridurre il rischio di malattia grave, ospedalizzazione e morte connesso al Covid-19, si raccomandano le stesse condizioni di utilizzo del vaccino Vaxzevria”.

E ancora: "Pertanto, il vaccino Janssen, il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età, dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni, ovvero a coloro che, avendo un rischio elevato di malattia grave e letale, necessitano di essere protette in via prioritaria".

Nella riunione del 20 aprile, spiega invece l'Agenzia italiana del farmaco, "il Comitato per la Sicurezza dell'Ema (Prac) ha concluso che alle informazioni sul prodotto per il vaccino Covid-19 Janssen deve essere aggiunta un'avvertenza inerente trombi inusuali associati a livelli bassi di piastrine. Il Prac ha anche concluso che questi eventi dovrebbero essere elencati tra gli effetti indesiderati molto rari del vaccino". L'Aifa sottolinea che "Tutti i casi si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione, principalmente donne. Sulla base delle prove attualmente disponibili, non sono stati confermati fattori di rischio specifici".