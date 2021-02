Coronavirus, Corciano si prepara alla vaccinazione di massa: hub al Palazzetto dello Sport di San Mariano

Corciano si prepara alla vaccinazione di massa contro il coronavirus e individua l'hub nel palazzetto dello sport di San Mariano. Come spiega una nota del Comune "i requisiti fondamentali richiesti erano: facile accessibilità e possibilità di parcheggio, percorsi di ingresso e uscita, area di pre-ingresso alle postazioni vaccinali, area di somministrazione del vaccino, area di attesa post-vaccinale, posizione adeguata in relazione al territorio del Distretto ed alla sua viabilità".

Dopo una serie di sopralluoghi congiunti fra i vertici Asl e il sindaco, l’assessore Braconi e l’ingegner Cillo per il Comune di Corciano, è stato individuato il Palazzetto dello Sport di San Mariano come la struttura che affiancherà gli altri hub che verranno individuati negli altri Comuni.

"E’ stato – sostiene l’Assessore Braconi – un lavoro certosino. Ci siamo messi subito a disposizione, ovviamente, per dare immediatamente risposta alla chiamata e poter quindi contribuire alla riuscita del Piano Vaccinale Umbro". E ancora: "Grazie all’interlocuzione fra le parti è stato anche possibile salvare le attività sportive che, laddove potranno riprendere, avranno la possibilità di utilizzare la struttura, dato che verrà utilizzata la parte degli spogliatoi, giudicata più che idonea allo scopo".

"Quella del Piano Vaccinale - sottolinea Il Sindaco Betti – è la grande sfida dei prossimi mesi; la luce in fondo al tunnel. Dobbiamo quindi fare in modo che possa procedere spedita e senza intoppi, ed anche noi abbiamo voluto fare la nostra parte. Ringrazio la Dottoressa Blasi del Distretto, l’Assessore Braconi e le associazioni ricreative e sportive di San Mariano per la disponibilità dimostrata. Non vedo l’ora di poter dire che questa battaglia durissima è stata vinta, grazie ad uno sforzo collettivo impressionante anche della nostra magnifica comunità".

"Ci stiamo adoperando – conclude la Dottoressa Barbara Blasi, Direttrice del Distretto del Perugino – par far si che tutto vada per il meglio, non appena sarà pronto il Piano Regionale. Ringrazio di cuore il Sindaco e tutto il Comune di Corciano per il costante supporto fin dall’inizio della pandemia".