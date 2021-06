Umbria, in arrivo 'Super Cinema Estate 2021': ecco le arene che hanno aderito

Un'importante novità in arrivo per l'estate dell'Umbria, in zona bianca grazie ai continui miglioramenti dei dati legati all'emergenza coronavirus. Sarà infatti presentato infatti domani (16 giugno) il progetto 'Super Cinema Estate 2021', promosso dagli esercenti associati ad Anec Umbria.

L'elenco degli esercenti che hanno aderito:

Cinelido Esperia di Bastia Umbra, Roccacinema di Castiglione del Lago, la rassegna Super Cinema Estate a Città della Pieve, la Nuova Arena di Città di Castello, l’Arena Giardino Supercinema Clarici di Foligno, il Cinema in Giardino di Marsciano, la rassegna Arena Perugia, i Giardini del Frontone di Perugia, la rassegna D'essai d'estate al Chiostro di San Fiorenzo a Perugia, lo Spazio Collicola di Spoleto, l’Arena Nido dell'Aquila di Todi, il Cinema con Vista di Trevi e l'Estate in Piattaforma di Umbertide.