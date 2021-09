Coronavirus, nuovi vaccini per l'Umbria: 3.400 dosi di Moderna in arrivo

Nuovi vaccini contro il coronavirus per l'Umbria. Poste Italiane annuncia che una nota "sono diretti a Perugia i furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, in collaborazione con l’Esercito Italiano, per la consegna di 3.400 dosi del vaccino Moderna".

E ancora: "Nella giornata di domani (22 settembre) alcuni mezzi, in collaborazione con l’Esercito Italiano, prenderanno in carico le scatole contenenti i vaccini Moderna e raggiungeranno la destinazione finale presso la sede di ricezione e conservazione all'Azienda Ospedaliera di Perugia".