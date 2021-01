Telemedicina per i pazienti affetti da sclerosi multipla: lo studio umbro fa il giro del mondo

Una 'vetrina' prestigiosa per la Usl Umbria 2, che ha viisto pubblicare sull'importante rivista internazionale 'Neurology International' un proprio studio - coordinato dal dottor Francesco Corea (neurologo dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno) e condotto nelle strutture di Neurologia e Riabilitazione dell'azienda - dedicato alla telemdicina come strumento di assistenza per i pazienti affetti da sclerosi multipla.

L’indagine scientifica prende in esame una casistica di pazienti seguiti presso l’azienda sanitaria da diversi servizi sia di Neurologia (ospedale di Foligno) che di Riabilitazione (ospedale di Trevi, 'Domus Gratiae' di Terni, ospedali di Cascia e Orvieto) del dipartimento di riabilitazione diretto dal dottor Mauro Zampolini. Durante il primo lockdown i pazienti sono stati seguiti da remoto al proprio domicilio dai medici del presidio ospedaliero di Foligno utilizzando smartphone e una app gratuita. Tra questi anche cinque soggetti positivi al Covid-19 e pazienti con sintomi febbrili di natura diversa che necessitavano di confronto con i clinici.

L’utilizzo delle moderne tecnologie ha consentito, a pazienti già in carico presso l’Usl Umbria 2, l’accesso ad un primo screening senza il disagio di doversi recare in ospedale, elemento questo di fondamentale importanza in piena ondata pandemica ed emergenza sanitaria. Alcune persone assistite dai sanitari, a causa del lockdown e delle restrizioni nazionali e internazionali, erano persino bloccate in altre regioni o all’estero ed impossibilitate quindi a far rientro in Umbria.

“Si tratta di una delle primissime esperienze Italiane nel settore della telemedicina - spiega il dottor Francesco Corea - che ci ha permesso di seguire e monitorare a distanza persone affette da sclerosi multipla. L’emergenza pandemica ha accelerato notevolmente il ricorso alla digitalizzazione in Umbria anche perché la telemedicina è uno strumento ben utilizzabile anche per altre patologie e per altri tipi di pazienti. Il progetto sviluppato nelle nostre strutture aziendali e presentato nello studio, ad esempio, si integra in modo ottimale con le attività già avviate dalla rete dei servizi di emergenza urgenza e Pronto Soccorso di Orvieto, Spoleto e Norcia nel campo dell’ictus”.

“Il percorso, ormai tracciato, è di implementare sempre più la telemedicina nella pratica ospedaliera e assistenziale - dichiara invece il direttore del dipartimento di Riabilitazione, dottor Mauro Zampolini. Nella nostra azienda sanitaria diverse unità operative stanno già lavorando a progetti di forte innovazione come ad esempio i medici del servizio trasfusionale di Foligno per selezionare, attraverso la telemedicina, i pazienti per le procedure infusionali o che prevedono un counselling. Questa pratica è di fondamentale importanza per minimizzare l’accesso di utenti ad una struttura sanitaria, in particolare per trattamenti di trasfusione non urgente, cordoni ombelicali e terapia marziale”.

"Le tecnologie al servizio del sistema sanitario e del cittadino - afferma infine il dottor Massimo De Fino, direttore generale dellUsl Umbria 2 - diventano un'opportunità da saper cogliere e utilizzare al meglio, in questa fase emergenziale, al fine di limitare gli spostamenti degli assistiti affetti da patologie croniche per recarsi presso le strutture sanitarie anche in considerazione della loro condizione di salute che li espone a maggior rischio. Da diversi mesi siamo impegnati per approfondire le conoscenze ed incoraggiare all’utilizzo nella pratica dell'assistenza a distanza contenuta nelle direttive regionali (D.G.R. 570, ndr) e finalizzata a sviluppare i processi organizzativi, clinici e ssistenziali per il miglioramento continuo delle prestazioni, favorire la sinergia di gruppo tra ospedale, territorio, organi centrali e tra i professionisti coinvolti nel percorso del paziente affetto da patologie croniche".

Telemedicine during the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic: A Multiple Sclerosis (MS) Outpatients Service Perspective. Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33477432/