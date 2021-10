Coronavirus in Umbria, i dati del monitoraggio delle scuole: gli alunni positivi e le classi in quarantena

Sei cluster e 25 classi in isolamento. Secondo i dati della Regione Umbria, aggiornati al 22 ottobre, sono 39 gli alunni positivi al coronavirus. Otto i contagi tra il personale scolastico e 545 contatti stretti di classe in isolamento. Al 22 ottobre sono 583 gli alunni sottoposti a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena e 101 i membri del personale scolastico 'in attenzione'. Le classi sottoposte a sorvegliana sanitaria sono 35.

Dei 39 alunni positivi 16 sono della scuola d'infanzia, 16 della primaria, 3 della secondaria di primo grado e 4 della secondaria di secondo grado.

Delle 25 classi in isolamento 9 sono della scuola d'infanzia, 8 della primaria, 3 della secondaria di primo grado e 5 della secondaria di secondo grado. I cluster sono 3 alla scuola primaria e 3 alla primaria.