Coronavirus, un anno fa il primo morto per Covid in Umbria

Il ricordo del sindaco di Città di Castello: "Un grande amico, come una persona di grande valore umano, oltre che come un musicista molto conosciuto e apprezzato"

"Un anno fa moriva Ivano Pescari, la prima vittima del Covid-19 della nostra regione, oggi lo vogliamo ricordare come un grande amico, come una persona di grande valore umano, oltre che come un musicista molto conosciuto e apprezzato". Il sindaco Luciano Bacchetta ricorda, a 12 mesi dalla scomparsa, il tifernate che per primo perse la vita in Umbria a causa della pandemia da Coronavirus.

“Ivano è stato il primo di una lunga serie di oltre mille umbri morti nel corso di questa drammatica annualità, nella quale il Covid-19 ha imperversato in tutto il nostro territorio regionale - , ha aggiunto il primo cittadino -. Allora eravamo tutti all’oscuro di quello che sarebbe accaduto, per cui la sua scomparsa fu un vero e proprio choc, terribile, non solo perché era un amico caro e vero, ma anche perché ci trovavamo di fronte a un nemico nuovo e sconosciuto, il Covid-19 che ancora continua a colpire a un anno di distanza”.