Coronavirus Umbria: via alla sperimentazione della prenotazione del posto sui bus

Parte lunedì 7 gennaio in Umbria 'Salgo', il sistema di prenotazione del posto sugli autobus di Busitalia (Gruppo Fs Italiane). Il servizio sarà attivo in via sperimentale su 4 linee extraurbane: la Gubbio-Perugia (E001), la Norcia-Spoleto (E401), la Terni-Perugia (E620) e la Viterbo-Terni (E655).

“Salgo - spiega il Direttore regionale Umbria di BusItalia, Velio Del bolgia - rappresenta una grande novità nei servizi di Trasporto Pubblico Locale che tipicamente non sono a prenotazione e può costituire uno strumento utile, ma non l’unico, per gestire questo delicato momento caratterizzato dalla pandemia. Salgo ci consente una migliore programmazione del servizio conoscendo in anticipo i reali flussi di domanda dei viaggiatori ed introduce i canali di vendita digitali, coerentemente alle indicazioni ministeriali sulla digitalizzazione e sicurezza sanitaria”.

Ecco come prenotare il posto. "La prenotazione del posto - spiega una nota di BusItalia - può essere effettuata dalla App Salgo, scaricabile gratuitamente su Google Play e Apple Store, oppure telefonando al URP Terni (Tel. 0744 492703, lunedì - venerdì 8-14 / 15-18). Quattro i posti massimi prenotabili da ciascun cliente su una stessa corsa mentre si può prenotare contestualmente anche più di una corsa; la prenotazione può essere modificata fino ad un’ora prima della partenza".

E ancora: "L’utilizzo di Salgo consente al viaggiatore di avere il posto assicurato e all’azienda di conoscere in anticipo i flussi reali dei viaggiatori da trasportare, in modo da modulare al meglio il servizio offerto". Una volta "selezionata la linea, occorre indicare la data, l’orario e la tratta di interesse, con la fermata di partenza e quella di arrivo. Allo step successivo il cliente deve selezionare la soluzione preferita tra quelle presentate, indicare il numero di posti e confermare la prenotazione; in questa fase è anche possibile acquistare il biglietto per la tratta selezionata e per i servizi urbani di Terni, Narni, Spoleto e Gubbio. A bordo del bus il cliente deve validare la prenotazione direttamente dalla App (anche il biglietto se lo ha acquistato dalla App) ed accomodarsi in uno dei posti riservati a chi ha la prenotazione SALGO: appositi marker contrassegnano i posti disponibili".