Mercato del sabato a Perugia, i venditori pronti al trasloco: "Grazie al Comune, soddisfatti dell'accordo""

Il mercato del sabato a Pian di Massiano e quello del giovedì di 'Campagna Amica' traslocano da piazzale Umbria Jazz alla vicina area dei Baracconi per lasciare posto al punto tamponi drive-through covid-19. Un provvedimento della "durata di un mese - spiegano dal Comune di Perugia - salvo revoca o proroga disposta con successivo atto deliberativo".

Una soluzione che soddisfa i vertici di Fiva Umbria Confcommercio, l’associazione più rappresentativa dei venditori su area pubblica che nei giorni scorsi si era confrontata con l'amministrazione comunale del capoluogo. “Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con l’amministrazione comunale - commenta il presidente Mauro Fortini -. Non era affatto facile contemperare tante diverse esigenze, ma crediamo di aver fatto davvero un buon lavoro".

E ancora: "Dobbiamo ringraziare soprattutto gli assessori Clara Pastorelli e Luca Merli per la disponibilità al dialogo che hanno dimostrato. Ma dobbiamo ringraziare anche gli operatori che hanno atteso con grande senso di responsabilità la soluzione di un problema gravemente penalizzante per i loro bilanci, già messi a dura prova da due anni di pandemia".

La riapertura del mercato settimanale di Pian di Massiano, seppure nella nuova collocazione, secondo Fortini "è un segnale importante per la nostra categoria, ma anche per la nostra comunità, che ha bisogno di tornare a una dimensione di normalità. Invitiamo quindi i nostri clienti a riprendere le loro abitudini di acquisto e di tornare con fiducia al loro mercato settimanale, in tranquillità e in sicurezza. Noi li aspettiamo”.