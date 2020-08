Umbria Jazz, ci siamo: quasi pronto il palco in piazza IV novembre. Il programma

Umbria Jazz 2020, il conto alla rovescia sta entrando nel vivo e a due giorni dal via, in piazza IV novembre a Perugia, è quasi pronto il palco di (nella foto di Umbria Jazz) in programma dal 7 al 10 agosto con una formula inedita, studiata per questa estate condizionata dall'emergenza coronavirus. "Ancora pochi biglietti disponibili per #JazzinAugust - fanno sapere gli organizzatori - Vi ricordiamo che l'accesso ai concerti è consentito solo con l'acquisto del biglietto online".

Nell'ultimo Piano di protezione civile è stato disposto l'ampliamento dei posti disponibili, passati da 1.627 a 2.700 persone complessive. Stabilita anche l'apertura di due nuovi varchi (da tre salgono a cinque). Sarà possibile accedere in centro storico senza alcuna limitazione, mentre dalle 19, l’accesso sarà consentito su corso Vannucci dal lato di piazza Italia, da via Fani, da via dei Priori, da via Danzetta e via Bonazzi.

IL PROGRAMMA:

Venerdì 7 agosto: alle 21.30 Greta Panettieri Quartet, alle 23.30 The Good Fellas Gangster of Swing.

Sabato 8 agosto: alle 19 Nico Gori Tentet, alle 21.30 Stefano Bollani “Piano variations on Jesus Christ Superstar”, alle 23.30 Funk Off.

Domenica 9 agosto: alle 19 Mauro Ottolini Ottovolante Orchestra “Tributo a Fred Buscaglione”, alle 21.30 Enrico Rava Special Edition Septet, alle 23.30 Funk Off.

Lunedì 10 agosto: alle 19.30 Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, alle 22.30 Gino Paoli & Danilo Rea, intorno a mezzanotte Funk Off.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come hanno spiegato nei giorni scorsi gli organizzato di Umbria Jazz "verrà allestito un prefiltro all'altezza dell'incrocio di Corso Vannucci con Via Fani. I posti per gli spettatori, tutti a sedere, sono divisi in 3 settori per un totale di 227. Ogni settore prevede uno specifico orario di accesso. Il personale guiderà il pubblico nel mantenere un flusso distanziato ed ordinato sia in entrata che in uscita".