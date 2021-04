Perugia, bandiera della Croce Rossa fuori da Palazzo dei Priori e Fontana Maggiore illuminata

L’8 maggio la fontana Maggiore di Perugia si colorerà di rosso per celebrare la giornata mondiale della Croce Rossa. La data è stata scelta in quanto l’8 maggio ricorre l’anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del movimento.

Nell’impossibilità di festeggiare la ricorrenza a causa delle restrizioni collegate all’emergenza sanitaria in atto, la Croce Rossa intende comunque dar corso ad alcune iniziative, in collaborazione con le Amministrazioni comunali di tutta Italia, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione.

A questo invito ha risposto anche il Comune di Perugia che, all’uopo, esporrà all’esterno di palazzo dei Priori, sede istituzionale dell’Ente, la bandiera della Croce Rossa Italiana dal 2 al 9 maggio. L’8 maggio, inoltre, in occasione della giornata mondiale dedicata alla Cri la fontana Maggiore, uno dei monumenti-simbolo della città, si colorerà appunto di rosso per omaggiare il Movimento e dei tanti volontari che operano al servizio della comunità soprattutto in questo anno di pandemia definito “tempo della gentilezza e dell’azione”.