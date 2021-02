Coronavirus, l'analisi: "L'epidemia in Umbria sta finalmente calando, ora prudenza e vaccini"

"Una settimana fa sembrava un miraggio ma ora è una certezza. Abbiamo raggiunto il massimo nella curva attuale dei contagi e ora, se non faremo qualche nuova terribile sciocchezza (tipo abbandonare la prudenza, assembrarci e non usare la mascherina), possiamo guardare con fiducia i giorni a venire". Luca Gammaitoni, professore ordinario di Fisica sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia, spiega con un post su Facebook che "l’epidemia sta calando, finalmente, in Umbria. E’ davvero molto importante mantenere la prudenza e fare i vaccini con la massima velocità".

E ancora: "Ci aspetta una primavera bellissima: non lasciamo che qualche comportamento sbagliato possa portarcela via".

Poi la spiegazione dei grafici postati: "Nella curva in alto, con i numeretti, l’andamento dei nuovi contagi, ogni giorno. E' una specie di velocità dell'epidemia. La curva blu indica che l’andamento medio è orientato verso il basso: un ottimo segnale che l'epidemia rallenta. Nella curva in basso, l’andamento degli attualmente positivi. Anche in questo caso la curva blu indica che questo numero sta calando".