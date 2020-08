'Mangialonga Jazz', l'applauso del Comune di Perugia: "L'unione fa la forza"

Le vie e le piazza dell'acropoli trasformate in un suggestivo percorso egonogastronimoco, con 'il meglio piatto' messo in vetrina a prezzo fisso da trenta esercizi economici, buon vino e la musica degli artisti di strada. Un grande successo quello otennuto ieri (giovedì 6 agosto) nel centro storico di Perugia da 'mangialonga Jazz', iniziativa organizzata dalla Confraternita del Sopramuro, dal consorzio Perugia in Centro e da Perusia Futura, in collaborazione con i rioni di Perugia 1416 e le associazioni di Via dei Priori, Corso Garibaldi, Borgo Bello e via della Viola.

Un ottimo viatico per 'Jazz in August', edizione speciale di Umbria Jazz che animerà da oggi fino a lunedì 10 agosto il capoluogo con una formula originale, studiata per rispettare le norme anti-covid. “È l’ennesima dimostrazione di quanto l’organizzazione e la collaborazione facciamo la differenza nella riuscita di certi eventi - dichiara oggi l’assessore comunale al Commercio, Clara Pastorelli -. Per l’amministrazione comunale è motivo di soddisfazione vedere il centro così attivo e partecipe attraverso la presenza di associazioni e attività. Una serata che ha visto uniti per la prima volta tutti i commercianti del centro, da Borgo Bello a Corso Garibaldi, segno che non esistono selezioni o preferenze, ma che tutti possono e devono contribuire ad arricchire l’offerta commerciale e turistica della città”.