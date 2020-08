'Vinarelli' e 'Calici di Stelle' fanno squadra: undici comuni legati da un percorso di...vino

Anche l'estate 2020, pur condizionata dall'emergenza coronavirus, sarà comunque all'insegna del vino in Umbria dove “Calici di Stelle” si trasforma in “Sorsi di Stelle”. Un nuovo format dettato dalla necessità di diffondere la serata su più territori, a causa delle norme anti-Covid.

Bettona, Cannara, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Spello, Todi e Torgiano: un grande evento per coinvolgere e unire unidici comuni in un’unica strada, che condurrà alle piazze più belle delle nostre città, alle cantine e ai ristoranti più suggestivi per poi alzare in alto i calici, come da migliore tradizione, il 10 agosto (per info e prenotazioni: www.stradadeivinidelcantico.it). Promossa dalla 'Strada dei Vini del Cantico', in collaborazione con i Comuni che hanno aderito (Torgiano capofila), la kermesse è stata presentata questa mattina presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia da Eridano Liberti (sindaco di Torgiano), Elena Falaschi (assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Torgian) e Avelio Burini (presidente della 'Strada dei Vini del Cantico').

Con l’occasione, è stata, infatti, presentata la 37° edizione de “I Vinarelli”, promossa dalla Pro Loco di Torgiano in collaborazione con il Comune di Torgiano. Il presidente Avelio Burini ha ricordato come “la collaborazione tra la Strada dei Vini del Cantico, l'Associazione Città del Vino e il Movimento Turismo del vino nazionale e regionale abbia permesso di creare un evento diffuso in 11 Comuni, per una cena sotto le stelle nei 27 ristoranti che con entusiasmo hanno preparato un menu fisso per adulti e bambini. Per la serata verranno serviti solo i vini delle 26 cantine appartenenti alla 'Strada dei Vini del Cantico'. Abbiamo dato vita a un’operazione quasi colossale, perché, in poco tempo, siamo riusciti a creare il vero spirito di questo evento, che è quello di unire strade, cantine e ristoranti in un percorso di..vino”.

“Vorrei ringraziare - ha esordito il sindaco di Torgiano Eridano Liberti - la presidente Tesei e il prefetto di Perugia per la loro presenza che non è solo formale, ma è un segnale chiaro di vicinanza e condivisione. Ho già avuto modo di esprimere la mia gratitudine al Prefetto per le parole spese non tanto nei confronti di noi sindaci, quanto dei territori. La presenza di oggi attesta la sua volontà di far parte delle nostre comunità in modo concreto. E di questo gli siamo riconoscenti”. PArole apprezzate dal pretetto Armando Gradone: "Torgiano e uno dei primi comuni ho conosciuto personalmente - ha detto - perché sono venuto, per motivi personali, in un ristorante bellissimo della zona. Il vino non è una semplice bevanda perché al suo interno c’è la storia di un popolo. La crisi ha colpito duramente questo settore ma come diceva il grande De Gasperi rispondendo alla domanda: ce la faremo? 'Certissimamente'. Serve per questo fare squadra come state facendo voi nell’organizzazione di questo evento.

La governatrice Donatella Tesei, nel suo intervento, ha invece ricordato l’importanza dei comuni che con i loro sindaci danno il massimo per le loro comunità. “Come per 'Sorsi di Stelle' - prosegue Tesei - il segreto per il futuro sarà fare rete per promuovere insieme territori più ampi. L'Umbria è tra le quattro regioni più gettonate per il turismo grazie a come abbiamo gestito l'emergenza covid. Lo slogan: 'Terra bella e sicura' rispecchia perfettamente quello che siamo e per questo dobbiamo lavorare mantenendo le regole di sicurezza per non vanificare gli sforzi fatti”.

L’assessore torgianese Falaschi ha voluto ringraziare il direttore artistico della 'Guerra del Sale', Gianluca Foresi che allieterà le serate torgianesi di 'Sorsi di Stelle' con la sua arte e la sua abilità oratoria. Quanto a 'Vinarelli', ha ricordato che “siamo alla 37 ª edizione e anno dopo anno questa manifestazione riesce sempre a sorprenderci, a regalarci momenti di grande cultura: quello fra arte e vino è ormai un connubio consolidato che si rafforza nel tempo”. Infine, ha concluso il suo intervento dedicando a tutta l’Umbria una strofa scritta da Foresi: “Sgorga nel cielo sublime d’agosto il desiderio di mille bottiglie: ogni gaudente che prende il suo posto, guarda le belle lucenti faville. Notte d’incanto oggi fa capolino nei Comuni, già di stelle e di vino”. Con Vinarelli, si comincia il 6 agosto con una mostra su 'Vinarelli 2019' a Palazzo Manganelli, poi dal 7 al 9 agosto, dieci artisti per sera si esibiranno lungo Corso Vittorio Emanuele.