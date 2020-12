"Perugia ha accolto nostra figlia": azienda dona 5mila confezioni di gel igienizzante all'ospedale

Cinquemila confezioni di gel igienizzante all’ospedale di Perugia. A donarle è stata la Kaaral, azienda abruzzese con sede a San Salvo, in provincia di Chieti.

La Kaaral, che produce ed esporta prodotti per la cura della persona in 35 paesi nel mondo ed opera da oltre 30 anni, è stata spinta a fare questa donazione dai “sentimenti di riconoscenza nei confronti di Perugia - spiega il presidente Silvano Vitulli -. Abbiamo voluto rivolgere un pensiero agli operatori dell’ospedale, impegnati in prima linea sul fronte Covid, e con loro al dottor Patrizio Dragani. Siamo anche profondamente grati alla città per la generosa accoglienza riservata a nostra figlia, che si è ottimamente integrata nel mondo della scuola”.