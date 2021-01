Coronavirus, scuola: i contagi e le classi in isolamento, i dati della Regione Umbria

Sono 105 le classi in isolamento in Umbria. Secondo i dati della Regione, aggiornati al 22 gennaio, sono 148 gli alunni positivi al coronavirus

Sono 105 le classi in isolamento in Umbria. Secondo i dati della Regione, aggiornati al 22 gennaio, sono 148 gli alunni positivi al coronavirus: trenta della scuola d'infanzia, 66 della primaria, 48 della secondaria di primo grado e 4 della secondaria di secondo grado (per le scuole di secondo grado si tratta dei laboratori).

I dati della Regione Umbria vanno dal 7 al 22 gennaio e registrano 30 cluster - cioè due o più casi in una sola classe - e 43 contagi tra il personale scolastico (16 nella scuola d'infanzia, 22 nella primaria, 5 nella secondaria di primo grado e 0 nella secondaria di secondo grado).

Al 22 gennaio sono 2332 i contatti stretti di classe dei positivi in isolamento. Nelle due settimane prese in esame, invece, il totale è di 2700.

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il 22 gennaio ha firmato un'ordinanza. Come spiega una nota della Regione Umbria "da lunedì 25 gennaio il 50% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado umbre torneranno a svolgere l’attività scolastica in presenza, per il restante 50% le lezioni si svolgeranno con la didattica a distanza".