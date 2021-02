Coronavirus in Umbria, i dati delle scuole al 12 febbraio: gli alunni contagiati e le classi in quarantena

Trentasette cluster e 135 alunni positivi al coronavirus. Secondo i dati ufficiali della Regione Umbria della situazione delle scuole - aggiornati al 12 febbraio - sono 119 le classi in quarantena e 4 quelle 'in attenzione', cioè sottoposte a tampone ma senza isolamento. Al 12 febbraio sono 46 i contagi registrati tra il personale scolastico e 2130 i contatti stretti di classe in isolamento.

I dati al 12 febbraio (con la variazione rispetto al 5 febbraio)

Alunni positivi: 135 (-6) - Infanzia 37 (+12); Primaria 37 (-13); Secondaria I grado 37 (+9); Secondaria II grado 20 (-16)

Personale positivo: 46 (-3) - Infanzia 15 (+3); Primaria 18 (-3); Secondaria I grado 8 (-1); Secondaria II grado 5 (-2)

Cluster* 37 (+17) - Infanzia 13 (+10); Primaria 12 (-1); Secondaria I grado 7 (+5); Secondaria II grado 5 (+3)

*(due o più casi nello stesso gruppo classe)

Contatti stretti di classe in isolamento 2.130 (-924) - Infanzia 590 (+70); Primaria 702 (-395); Secondaria I grado 507 (-192); Secondaria II grado 320 (-360)

Da registrare anche 4 alunni positivi (+2) nel servizio scuolabus, nessun tra il personale e come cluster (=), ma 11 (-47) contatti stretti in isolamento e 3 classi (+1).