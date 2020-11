Coronavirus, il bollettino da Umbertide: sei nuovi positivi e tre guariti

Nuovo aggiornamento del sindaco di Umbertide, Luca Carizia, del bollettino del contagio da coronavirus: "L'aggiornamento odierno vede la presenza di sei nuovi casi di positività al Covid-19 nel nostro territorio comunale: tre di loro fanno parte dello stesso nucleo familiare e uno proviene da una famiglia già colpita dal virus. Dalla Usl Umbria 1 è arrivata anche comunicazione di tre nuove persone guarite".

Il primo cittadino di Umbertide stila il punto della situazione: "Attualmente sono 106 gli umbertidesi positivi al virus. Sono 102 quelli in isolamento domiciliare e la loro età media è di circa 41 anni. Sono 21 i nuclei familiari colpiti per un totale di 60 casi. Altri quattro nostri concittadini sono ricoverati in strutture sanitarie della nostra regione. A tutti loro va la vicinanza della nostra Amministrazione e il più sentito augurio di pronta guarigione".