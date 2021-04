Coronavirus, nuovo centro vaccini a Todi: "Straordinario lavoro di squadra"

Coronavirus, inaugurato il nuovo centro vaccinale di Todi, che, spiega il Comune, "consentirà ai tuderti e ai cittadini di Massa Martana di abbreviare sensibilmente i tempi di attesa per l'immunizzazione, ed eviterà loro di doversi spostare in altri centri anche distanti rispetto a precedenti prenotazioni".

A salutare il via all'attività è arrivato anche il Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, assieme al Sindaco di Todi Antonino Ruggiano, al Senatore Luca Briziarelli, al consigliere regionale Francesca Peppucci, all'Assessore al Bilancio di Todi Elena Baglioni, al Vicesindaco di Todi Adriano Ruspolini, coordinatore del Coc.

"Prima vaccinata - sottolinea il Comune di Todi - , alle ore 8,46, con il vaccino Pfizer, la signora Giuliana. Lunedì 12 aprile saranno praticati 72 vaccini, mentre martedì 13 saranno 78".

“Oggi è ancora più alta la soddisfazione per lo straordinario lavoro di squadra che ci ha portati a questo risultato”, commenta il Sindaco Ruggiano. “Possiamo con soddisfazione affermare che solo nella prima settimana di operatività circa 400 persone riceveranno un vaccino per il quale altrimenti avrebbero dovuto attendere anche 20 giorni, o un mese, e senza doversi spostare di molto. Devo per l’ennesima volta ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, dalla Protezione Civile agli straordinari medici e infermieri volontari all’opera nel Centro di Ponterio”.