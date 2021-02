Coronavirus, test gratis per studenti delle primarie e delle medie: l'elenco delle farmacie di Perugia

Test gratis per gli studenti delle scuole primarie e delle prime medie. Come spiega una nota del Comune di Perugia "a partire da mercoledì 3 febbraio, con termine domenica 7 febbraio, nelle farmacie Afas e nelle altre farmacie del Comune di Perugia verranno effettuati tamponi antigenici nasali rapidi agli studenti delle scuole primarie e delle prime medie. I test sono gratuiti".

Come sottolinea il Comune di Perugia: "Nelle farmacie e all'interno di strutture mobili areate e non con il sistema di "drive through" verranno attivati i servizi e l’assistenza per permettere l’accesso agevolato alle famiglie che dovranno arrivare muniti dell’informativa debitamente compilata e firmata al fine di procedere con più celerità al testing".

E ancora: "La decisione di procedere all’attività di testing è un fondamentale contributo alla lotta alla pandemia che si affianca a tutte le altre azioni messe in atto nei giorni scorsi in funzione di una ripresa immediata delle attività didattiche in presenza. Si invitano tutte le famiglie a partecipare al testing nei giorni indicati. La modulistica è scaricabile sul sito www.comune.perugia.it"

L'elenco delle farmacie di Perugia

Farmacie Afas "n. 2 San Sisto, via Pergolesi 6/H, n. 7 Montegrillo, via Aldo Moro 11, n. 9 Villa Pitignano, str. Ponte Felcino-Ponte Pattoli 24/c/3".

Farmacie private: "Bolli 1833 - Ponte Felcino, Bonaca - Ripa, Elce - Elce, Cozzari - San Martino in Colle, Cruciani - Montebello, Marcucci - Ferro di Cavallo, Frezza - Ponte Pattoli, Galeno - Ponte San Giovanni, Luciani - Castel del Piano, Bolli - via Martiri dei Lager, Rossi - Largo Cacciatori delle Alpi, Pallante - Via dei Filosofi, Santa Sabina - Santa Sabina, San Lorenzo - San Sisto, Strozzacapponi - Strozzacapponi".