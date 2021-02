Coronavirus, il sindaco di Spoleto chiude gli asili nido fino al 5 marzo

Dopo Marsciano e Foligno, anche il sindaco di Spoleto chiude gli asili nido. "È indispensabile continuare ad adottare misure restrittive per garantire la mitigazione del contagio - scrive il Comune di Spoleto - . Questa la motivazione alla base dell’ordinanza, firmata nel pomeriggio dal Sindaco Umberto de Augustinis, che ha disposto la sospensione in via precauzionale delle attività di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi di età, sia pubblici che privati".

E ancora: "La disposizione contenuta nell’ordinanza sindacale n°43 del 27 febbraio 2021 prevede il mantenimento della sospensione per i servizi degli asili nido da lunedì 1 marzo a venerdì 5 marzo, fatte salve ulteriori comunicazioni da parte della Usl Umbria2 in merito alla curva dei contagi".