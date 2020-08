Coronavirus, sospesi gli eventi di "Al Centro l’Estate" di Perugia

Eventi sospedi: "Alla luce del recente aumento dei contagi da Covd-19 in città e nel territorio regionale, gli eventi previsti dal calendario ‘Al Centro l’Estate’ sono sospesi. É questa la decisione che la Confraternita del Sopramuro, in accordo con l’Amministrazione comunale e le altre associazioni, ha preso in considerazione appunto del riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria", spiega una nota ufficiale del Comune di Perugia.

Il primo evento che non si terrà secondo il programma originario "è quello previsto per giovedì 3 Settembre in Piazza Matteotti, “Taverna delle taverne #2 La rivincita”, riedizione della serata culinaria che grande successo ha registrato lo scorso 30 luglio".

E ancora: "Si tratta di una decisione presa con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di non rovinare quanto di buono è stato fatto in queste settimane. Il ringraziamento dell’amministrazione e della stessa Confraternita del Sopramuro a tutte le associazioni, agli esercizi commerciali e agli sponsor che in queste settimane si sono adoperati per far tornare l’acropoli al centro dell’interesse di cittadini e turisti. La Confraternita si farà carico di aggiornare sulle variazioni di date ed orari degli eventi, attraverso la stampa e i canali social di riferimento".