Foligno, corsa alla solidarietà: due importanti donazioni all'ospedale 'San Giovanni Battista'

Non si ferma la corsa alla solidarietà che va avanti da mesi in Umbria. A beneficiarne stavolta è l'ospedale 'San Giovanni Battista' di Foligno, con due donazioni destinate al nosocomio.

Un'importante donazione di presidi medici ed elettromedicali alla struttura di Terapia Intensiva è stata fatta nei giorni scorsi dall’Associazione Pro Limiti di Spello che ha consegnato alla struttura di terapia intensiva 250 indicatori di pressione per cuffie di tubi endotracheali; 50 introduttori per tubi mod. S-guide; 200 fascette reggitubo e 100 visiere protettive per un valore di circa 4.200 euro.

Seconda donazione dall’Associazione Federcaccia di Foligno che ha consegnato ai sanitari del 'San Giovanni Battista' apparecchiature elettromedicali che permettono la rilevazione in continuo della pressione arteriosa cruenta nei pazienti critici ricoverati in Rianimazione.

"Il commissario straordinario della Usl Umbria 2 dottor Massimo De Fino, le direzioni strategica aziendale e ospedaliera insieme allo staff della Terapia Intensiva guidato dalla dottoressa Liana Lentischio - si legge in una nota della direzione dell'ospedale folignate - rivolgono un sentito ringraziamento alle associazioni di volontariato per la sensibilità dimostrata con questa utile testimonianza di vicinanza agli operatori sanitari di Foligno".