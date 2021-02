Coronavirus, Monteleone di Spoleto riapre le scuole: "Zero contagi nel comune"

Monteleone di Spoleto riapre le scuole. Il sindaco, Marisa Angelini, ha emesso una ordinanza "ritenendo di doversi comunque uniformare alla decisione del Tar visti gli zero contagi nel comune".

La data è quella del 17 febbraio: "Sarà effettuata la sanificazione dei locali – ha detto Angelini - della scuola nei giorni 15 e 16 febbraio 2021, inoltre si farà seguito ad una ricognizione dello stato sanitario del singolo plesso".

L’ordinanza predispone "la chiusura nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 della scuola dell’infanzia dell’Istituto omnicomprensivo del plesso di Monteleone di Spoleto; una adeguata e precisa ricognizione di tutti i locali in cui hanno luogo le attività di cui sopra al fine, ove necessario, di procedere con relativa sanificazione, vista la persistenza della zona rossa; la riapertura del servizio pubblico della scuola dell’infanzia, del plesso di Monteleone di Spoleto, per mercoledì 17 febbraio, fatte salve ulteriori comunicazioni da parte della Usl Umbria2 in merito alla curva dei contagi".