Coronavirus, scuole chiuse a Perugia: "Scelta dolorosa, ma inevitabile"

La maggioranza in consiglio comunale: "Sosteniamo in pieno l’operato del sindaco Romizi e del vicesindaco Tuteri"

Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha firmato l'ordinanza per la chiusura delle scuole fino al 14 febbraio. Perugia è tra i 31 comuni a rischio dell'Umbria per l'emergenza coronavirus.

La maggioranza in consiglio comunale fa quadrato intorno al primo cittadino: "La situazione sanitaria che sta attanagliando la nostra Regione, in particolare nei 31 Comuni ad alto rischio fra cui Perugia dove i contagi stanno progressivamente risalendo da fine dicembre - spiegano dal centrodestra e dai civici di Palazzo dei Priori - , ci impone il dovere di eseguire le indicazioni che il Comitato Tecnico Scientifico della Regione Umbria ha indicato all’Anci, tra cui quella della chiusura delle scuole". E ancora: "Di fronte alla pesante situazione negli ospedali di Perugia e dell’Umbria causata dall’aumento dei ricoveri per Covid che stanno saturando la possibilità del nostro sistema sanitario di assistere i malati (covid come quelli con altre patologie), la chiusura delle scuole primarie e secondarie dal 2 al 14 febbraio è una scelta dolorosa, ma inevitabile allo stato attuale delle cose.

Per la maggioranza in consiglio comunale "il sindaco e l’amministrazione del Comune di Perugia si sono impegnati molto in questi giorni per scongiurare tale eventualità, ben consapevoli delle conseguenze che questa scelta comporta per studenti e famiglie. Le indicazioni delle autorità sanitarie (Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, CTS e Commissario Emergenza Covid) hanno però reso necessario assumersi la responsabilità di questo provvedimento al fine di tutelare la salute della comunità perugina e regionale". Il centrodestra più civici di Palazzo dei Priori conclude così: "Sosteniamo in pieno l’operato del Sindaco Romizi e le parole espresse oggi in Consiglio comunale dal Vice-Sindaco Gianluca Tuteri, che ha illustrato parte delle strategie che si attueranno nei prossimi giorni, tra cui una campagna specifica di tamponi mirati a tracciare casi di positività tra alunni e personale scolastico. Tutto ciò nella speranza di poter anticipare la data di riapertura già prima del 14 febbraio".