Coronavirus, il piano del Comune di Perugia per le scuole: le novità

Settembre si avvicina. Il Comune di Perugia vara il piano per adeguare le scuole della città all'emergenza coronavirus. "In vista dell’apertura dell’anno scolastico 2020-2021, con nuove regole e prescrizioni imposte dal Governo nazionale in relazione all’emergenza sanitaria da covid-19 - scrive Palazzo dei Priori - , sono stati approvati dalla giunta, su proposta del vice sindaco Gianluca Tuteri, i progetti finalizzati all’adeguamento ed all’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche del territorio perugino".

A seguito di partecipazione all’avviso emanato dal ministero dell’istruzione, il Comune di Perugia è risultato beneficiario di un contributo complessivo di 800mila euro. E questo primo programma di interventi, sottolinea il Comune, "si sviluppa su due versanti: edilizia leggera ed acquisto di arredi".

Le opere di edilizia leggera riguarderanno i seguenti plessi:

-Primaria di Colombella, - Secondaria I grado "U. Foscolo" Via Pinturicchio, Infanzia "Cortonese" di Via del Fosso, Infanzia "Gabelli" di Case Bruciate, Secondaria I° grado "Pascoli" di Via Cotani, Primaria di S. Egidio, Infanzia "Alafabetagamma", Ponte d'Oddi, Secondaria di I grado "L. Da Vinci", loc. Elce, Primaria "I. Masih" e secondaria di I grado "L. Da Vinci" a Montegrillo, Primaria e Secondaria I grado di Solfagnano, Primaria "L. Antolini" di Ponte Valleceppi, Secondaria I grado di Piccione, Primaria di Piccione, Scuola Primaria "A. Bonucci" Via Maniconi, Ponte Felcino, Primaria "Comparozzi" e Sec. "Pascoli" Via M. Magnini, Primarie "Villaggio Kennedy" e "Don Milani" Via Cotani, Centro scolastico di Via Chiusi, Primaria "Bellocchio" via Pievaiola, Primaria e infanzia di Via Albinoni – San Sisto, Infanzia di Montelaguardia, Secondaria “S. Paolo” Viale Roma, Primaria di Casa del Diavolo, Secondaria di Via delle Muse - San Sisto, Secondaria di primo grado “L. Da Vinci” via M.B. Valentini, località Elce, Primaria “Alessandro Bonucci” Via Maniconi - Ponte Felcino.

L’acquisto di arredi, invece, riguarderà i seguenti plessi: Scuola Secondaria di Primo Grado "Bernardino di Betto, Scuola Primaria "E. De Amicis", e sostanzialmente tutte le Scuole Secondarie di Primo Grado, le primarie e le scuole dell’infanzia.

“Le regole imposte dal Governo per affrontare l’emergenza sanitaria da covid-19 anche nella fase della ripartenza– ha sottolineato il vice sindaco Gianluca Tuteri – ci impongono di ripensare il modo di svolgere le attività scolastiche nonché gli spazi tradizionalmente a disposizione per l’attività didattica. L’obiettivo è di consentire ai nostri ragazzi di tornare sui banchi di scuola in perfetta tranquillità e nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte dal Governo. A tal proposito con gli interventi previsti nella delibera approvata riusciremo ad adeguare i nostri plessi scolastici alle regole compiendo un deciso passo in avanti in vista d’avvio delle lezioni. Sappiamo che c’è ancora molto da fare: per questo continueremo a lavorare incessantemente per garantire a settembre il via all’anno scolastico 2020-2021, sempre nel confronto ed in condivisione con dirigenti scolastici e rappresentanze dei genitori. Mi sia permesso in questa sede ringraziare i nostri uffici comunali per l’attenta e continua attività che stanno svolgendo da tempo soprattutto in tempi difficili come quelli contraddistinti dall’emergenza sanitaria. Vorrei infine precisare che, unitamente alle opere rese necessarie dalle regole post-Coronavirus, il Comune di Perugia sta portando avanti come da programma anche tutti gli interventi di riqualificazione e miglioramento dei plessi scolastici inseriti nel piano approvato, con l’obiettivo di rendere più fruibili i plessi scolastici, in molti casi datati, alle rinnovate esigenze didattiche”.