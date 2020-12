Coronavirus, scuola e didattica a distanza: a Perugia lezione di protesta in piazza della Repubblica

"Mentre gli adolescenti degli altri Paesi europei vanno normalmente a scuola, quelli italiani continuano ad essere obbligati alla Didattica a Distanza". Una situazione contro cui è pronto a battersi il movimento 'Priorità alla Scuola' (formato da insegnanti, educatori, genitori e studenti "per reimmaginare collettivamente l’istruzione"), che prosegue la protesta a tutela del diritto allo studio anche durante l'emergenza coronavirus e "chiede il potenziamento dei trasporti pubblici in orario scolastico e dei servizi di medicina scolastica, inoltre auspica una veloce conclusione delle nomine dei docenti in modo tale che tutte le scuole possano restare aperte in continuità e in sicurezza".

Diverse le mobilitazioni organizzate da oggi fino a domenica in tutta Italia, compresa la città di Perugia dove domani (sabato 12 dicembre, ore 15) andrà in scena una lezione all’aperto in piazza della Repubblica. Un'iniziativa simile a quella di novembre, quando professori e studenti insieme ai genitori avevano svolto una lezione di 'protesta' in piazza Italia.