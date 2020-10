Coronavirus, a Magione due classi in isolamento e sospeso il servizio scuolabus

Due nuove classi in quarantena, una alla scuola media di Magione, l'altra alle elementari di Agello e sono in corso i contatti con le famiglie coinvolte. Fermo anche lo scuolabus in servizio in quest'ultima scuola. E' questa la situazione Covid19 nel comune di Magione secondo la comunicazione fatta dal sindaco Giacomo Chiodini.

Gli attualmente positivi sono 67 (+6) con due nuove guarigioni, ma si "complica la gestione delle attività scolastiche a livello comunale - dice il sindaco Chiodini - I plessi saranno regolarmente aperti domani su tutto il territorio, ma mentre si annotava felicemente il rientro in aula del primo gruppo di studenti isolati alle medie (tutti negativi al tampone) si registrano invece due nuove classi scolastiche da sottoporre a quarantena". In isolamento anche i docenti.

"Siamo impegnati, assieme al personale docente e non docente, alle presidi Volpi e Monichini, all'assessore Maghini e agli uffici comunali preposti, a mantenere le scuole aperte in piena sicurezza. Serve però l'aiuto di tutti - scrive il sindaco - In particolare si richiamano tutte le famiglie dove un convivente è in attesa di un tampone ad evitare di mandare i figli a scuola. Un atteggiamento prudente utile ad evitare il contagio".

Il quadro sanitario a Magione è il seguente: 67 attualmente positivi (+6), 29 guariti (+2), 202 in isolamento, 1.063 in isolamento concluso, 4 classi scolastiche in isolamento.