Coronavirus, screening gratuito a Marsciano: 1.500 test antigenici per i giovani

Screening gratuiti contro il coronavirus a Marsciano. Il Comune mette a disposizione dei giovani 1500 i test antigenici rapidi. "L’obiettivo - spiega il Comune - è quello di accrescere la capacità di contrasto alla diffusione del contagio, portando sul territorio una più capillare attività di prevenzione e informazione. Del resto nelle ultime settimane il territorio comunale è stato tra i primi della regione interessato da una progressiva crescita dei soggetti positivi al Covid-19, con la presenza di un cluster che si è originato in occasione di festeggiamenti non autorizzati per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio".

Lo screening sarà rivolto "agli operatori dei centri estivi, che sono per la maggior parte giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, in attesa di vaccino o con vaccinazione in corso", "ai giovani di età compresa tra i 12 e i 30 anni non vaccinati (i test ai minori saranno svolti esclusivamente se accompagnati dai genitori)" e "ai giovani interessati dal riavvio della preparazione atletica nelle varie discipline sportive presenti sul territorio".

Il Comune di Marsciano spiega anche che "tutti i test eseguiti, essendo registrati nella banca dati covid, consentiranno in caso di esito negativo l'acquisizione della certificazione verde con validità di 48 ore. Qualora, invece, l’esito dovesse essere positivo si attiveranno le procedure previste dai protocolli sanitati vigenti".