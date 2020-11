Coronavirus: coprifuoco per tutte le regioni, per quelle a rischio scatterà il lockdown

Il nuovo Dpcm delinea tre scenari e detta regole differenti per ognuno di essi per affrontare l’emergenza sanitaria da Covid19.

L’impostazione su tre livelli prevede misure minime generali che hanno validità su tutto il territorio nazionale, chiamate per convenienza "zone verdi", ulteriori misure restrittive per le "zone arancioni" e chiusure molto più vaste per le "zone rosse".

Le misure prevedono l’imposizione del “coprifuoco” dalle 22 alle 5, divieti di spostamento, didattica a distanza per alcuni ordini di grado scolastico, diminuzione della capienza dei mezzi pubblici e chiusura di attività commerciali, comprese quelle alimentari e di prima necessità nei giorni festivi e prefestivi, stop alle crociere, bloccati i concorsi e gli esami di abilitazione professionale.

ZONE VERDI

ZONE ARANCIONI

ZONE ROSSE