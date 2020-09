Coronavirus, l'assessore regionale Melasecche positivo: "Sto bene, continuiamo a lavorare"

"Positivo al tampone Covid19, ma sto bene e continuiamo a lavorare in smart working". Parole dell'assessore regionale Enrico Melasecche. E come spiega la Regione Umbria "a seguito della positività al Covid dell’Assessore Enrico Melasecche, del Direttore regionale Stefano Nodessi e di due collaboratori, tutti connessi allo stesso assessorato della Regione Umbria, sono state messe in campo le adeguate azioni necessarie a contenere la diffusione del virus".

E ancora: "Si è proceduto all'indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti e ove necessario ad effettuare i tamponi. Quanto ai luoghi di lavori interessati, si sono attivate le procedure previste per sanificare i vari ambienti, è stata disposta la chiusura della sede regionale di Piazza Partigiani a Perugia".

Nella sede di Palazzo Donini "la presenza dei positivi nei giorni passati è stata marginale ma, in via precauzionale, oltre alla sanificazione si è provveduto ad annullare tutti gli appuntamenti pubblici in calendario sino a fine settimana. Assessore e direttore, che rimangono operativi in smart working rassicurano che i servizi di loro competenza rimangono pienamente operativi".