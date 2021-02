Coronavirus, chiusi al pubblico gli uffici della Questura di Perugia e dei commissariati

La Questura di Perugia chiude al pubblico gli uffici per l'emergenza coronavirus. Resta aperto solo l'Ufficio Denunce. "In ottemperanza alle vigenti disposizioni in tema di misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - spiega la Questura - , ovvero all’ordinanza n. 14 del 06 febbraio 2021 della Regione Umbria, gli Uffici aperti al pubblico della Questura di Perugia nonché dei Commissariati di polizia distaccati, rimarranno chiusi fino al 21 febbraio salvo l’Ufficio Denunce".

"Gli appuntamenti già fissati con gli Uffici Passaporti, Armi e Porto d’Armi e Licenze Commerciali devono intendersi annullati. Gli appuntamenti già fissati con l’Ufficio Immigrazione saranno automaticamente ri-calendarizzati dall’Ufficio medesimo, con comunicazione agli interessati tramite sistema di messaggistica telefonica", conclude la Questura.