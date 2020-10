Speakers’ Corner è davanti al Palazzo dei Priori: donna sandwich protesta da giorni con un megafono in mano

A Perugia, lo Speakers’ Corner è davanti al Palazzo dei Priori. Da qualche giorno, una signora sandwich, dotata di megafono, staziona davanti al palazzo comunale, protestando e sollevando una serie di problemi di carattere sociale.

Prima fra tutte le questioni: quella del coronavirus e delle difficoltà legate all’effettivo/mancato distanziamento.

Dice: “Che senso ha prestare la massima attenzione al distanziamento nelle scuole, se poi i mezzi pubblici sono affollati all’inverosimile, specie in certi orari particolarmente critici?”.

Da qui a trattare i problemi dell’universo mondo poco ci corre. Infatti la contestatrice passa ad elencare temi di sicuro interesse, ma che poco hanno a che fare con la pandemia in corso. Si parla infatti di Tari e dei criteri di calcolo da rivedere, di inquinamento ambientale, di gestione del verde pubblico. Temi caldi sui quali si accalora, riuscendo a strappare qualche consenso. Con accento energico che chiama in causa gli amministratori, ai quali si rivolge con fare deciso e tono perentorio, puntando il dito (e il megafono) contro i travertini della residenza municipale.

Insomma: una corona di temi interessanti, ma buttati lì un po’ alla rinfusa. La protesta si dipana per diverse ore, con ammirazione, da parte dei passanti, per la foga oratoria, e per il dispendio di energie, che avviene veramente senza risparmio.

La signora è abbigliata da donna-sandwich. Davanti porta la scritta: “A scuola tutti distanziati. Nell’autobus tutti ammassati”.

Il cartello alle spalle recita: “Sicurezza scolastica, utopia fantastica”.

La gente si ferma un attimo e poi prosegue per la sua strada. Dunque, fiato sprecato? Forse. L’importante è che si possano esprimere le proprie idee in modo civile e non violento. Siamo proprio sotto la torre campanaria dove il filosofo Aldo Capitini ebbe il suo Studio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si dice, scherzando: “Sta a vedere che lo Speakers’ Corner, dal londinese Hyde Park, si è trasferito a Perugia!”.