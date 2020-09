Rientra a Nocera Umbra da un viaggio all'estero e risulta positivo al Coronavirus

Rientra da un viaggio all'estero e risulta potivio al test per tracciare l'epidemia di Covid19.

Lo rende noto il sindaco di Nocera Umbra Giovanni Bontempi dopo averne abuto notizia dal Dipartimento prevenzione -Servizio igiene e sanità pubblica della Asl Umbria 2.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il soggetto è rientrato in Italia da un viaggio all’estero, è in buone condizioni di salute ed è in isolamento domiciliare - scrive il sindaco sulla pagina Facebook del Comune - Si ricorda il rispetto delle regole: evitare assembramenti, indossatela mascherina, lavarsi spesso le mani".