Coronavirus, il Comune di Perugia ha trovato il nuovo ricovero per i senzatetto

Un ricovero per i senzatetto. L’Amministrazione comunale di Perugia ha individuato nel Cva in Strada San Galigano Rimbocchi le caratteristiche idonee, anche in termini igienici, per accogliere le persone senza fissa dimora nel corso del periodo invernale e nella fase di piena emergenza sanitaria.

"La struttura - spiega la giunta - sarà liberata nei prossimi giorni rispetto all’utilizzo come magazzino di numerosi materiali scolastici depositati in via temporanea. Dopo la verifica effettuata dagli uffici, dalla quale risulta che la stessa non è utilizzata da alcuna associazione sportiva né prenotata per altre attività, si ritiene idonea allo scopo. Nel frattempo le persone senza fissa dimora saranno accolte presso la palestra di Sant’Erminio".

E ancora: "Entro la fine del mese di dicembre l’impianto sarà rimesso nella piena disponibilità, delle associazioni sportive Apd Monteluce e Pallavolo Perugia, che da anni operano sul territorio con risultati importanti sul piano sportivo (volley e tennis tavolo) e dell’aggregazione sociale". La palestra, spiega il Comune di Perugia, "é anche luogo molto frequentato da persone con disabilità che lo utilizzano per la pratica di diverse discipline sportive grazie al lavoro della Asd Viva, della Asd Superteam Libertas Perugia, dell’ Arci S’Erminio Associazione Dilettantistica Sportiva e del Comitato Italiano Paralimpico che con i suoi 50 atleti si esercitano con il Tennis Tavolo. La Palestra di S’Erminio é quindi un importante spazio di socialità ed inclusione oltre che di sport che rende orgogliosa la città".