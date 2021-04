Coronavirus, apre il punto vaccini al Cva di Ponte San Giovanni

Entra in funcione il centro vaccini di Ponte San Giovanni di Perugia, allestito all’interno del cva di via Cestellini. L'apertura è prevista per venerdì 30 aprile.

Il centro vaccini, il secondo di Perugia, spiega la Usl Umbria 1, "sarà cogestito dai team vaccinali del distretto del Perugino dell’Usl Umbria 1 che si alterneranno con i medici di medicina generale".

E ancora: "I team vaccinali del distretto del Perugino dell’Usl Umbria 1 opereranno tutti i lunedì, mercoledì e venerdì e somministreranno a pieno regime 288 vaccini al giorno. I medici di medicina generale lo utilizzeranno gli altri giorni".