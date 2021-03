Coronavirus, Perugia in lutto: è morto Fausto Torrini

Il Comune: "Punto di riferimento per la comunità di Capanne"

"Si è spento questa mattina a causa del Covid Fausto Torrini, già consigliere della XI Circoscrizione per alcuni mandati". A darne notizia è il Comune di Perugia, con una nota ufficiale.

"Punto di riferimento per la comunità di Capanne - ricorda l'amministrazione comunale perugina - , Torrini è stato da sempre impegnato anche con la locale Proloco, per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio. Il Sindaco Romizi, insieme al consigliere Riccardo Mencaglia e a tutta l’amministrazione comunale, nel ricordare il ruolo e la passione politica di Torrini a favore della città, esprimono il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia in questo triste momento".