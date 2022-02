Coronavirus, salta l'ingresso del Bartoccio a Perugia. È di Giovanni Alunni intanto la 'Bartocciata dell’anno'

Il Bartoccio non farà quest'anno il suo tradizionale e trionfale ingresso in città. L'evento, previsto per sabato 12 febbraio, è stato infatti annullato perché l'andamento della pandemia da Covid "non permette da parte delle autorità di pubblica sicurezza - spiegano dal Comune di Perugia -, l’autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione che sicuramente avrebbe attratto molta folla e quindi creato assembramenti difficilmente controllabili".

Sono invece confermati gli altri appuntamenti del ricco programma delle 'Giornate del Bartoccio', che si svolgeranno in ambienti controllati secondo le norme vigenti, mentre cresce l’attesa per la 'Festa della canzone perugina' che si terrà domenica 20 febbraio alla Sala dei Notari.

Il programma delle 'Giornate del Bartoccio'

Giovedì 10 febbraio - Ore 17: alla pasticceria B&B in via A. Vecchi 52, la presentazione delle bartocciate dolci;

Venerdì 11 febbraio - Ore 17,30: a PopUp in piazza Birago, la presentazione del volume di Luigi M. Reale, Bartoccio e bartocciate, Ali&no editrice.

'Bartocciate 2022: Giovanni Alunni vince la sfida tra poeti

Venerdì scorso (4 febbraio) al Circolo di Ponte d’Oddi si intanto è svolta la tradizionale sfida tra i poeti perugini a colpi di sferzanti bartocciate, per la proclamazione della “Bartocciata dell’anno” 2022. Alla gara hanno partecipato otto poeti: Giampiero Contena, Roberto Corbucci, Italo Landrini, Simona Gallizioli, Nuvoletta Giugliarelli, Stefano Vicarelli, Giovanni Alunni, Anna Martellotti.

Nei loro versi hanno affrontato un po’ tutte le questioni roventi a vari livelli: dalla critica feroce alla politica e ai politici alle buche delle strade, dai fasci al Mercato coperto all’eurocioccolato di Guarducci e alla desertificazione del centro storico. Al termine della lettura, il pubblico presente ha votato per esprimere le proprie preferenze: ne è risultato innanzitutto che tutte le bartocciate hanno ricevuto voti, e quindi sono state gradite. Tra le più votate, è risultata terza la bartoccciata “Righino ‘nt’la buca”, di Roberto Corbucci; al secondo posto si è piazzato Stefano Vicarelli con “2001 Odissea del Bartoccio”.

Più votata di tutte è stata “Il Bartoccio urbanista… da pedone a Perugia”, di Giovanni Alunni, che diventa perciò la Bartocciata dell’anno 2022 (la premiazione avverrà il 27 febbraio 2022, alla Sala dei Notari, prima dello spettacolo di burattini). Al termine della gara, il Circolo di Ponte d’Oddi ha offerto un gustoso “bocone” a tutti i presenti, dopodiché Graziano Vinti ha intrattenuto il pubblico con lo spettacolo di Mò ve l’arconto, un fuoco d’artificio di storie, canzoni e poesie.

La 'Bartocciata dell’anno' 2022

Ecco il testo della bartocciata vincitrice della gara:

"Il Bartoccio urbanista… da pedone a Perugia"

Cittadini de Perugia, a vedevve ‘l cor m’abrugia,

perché sete fortunati e vivete da beati.

Anche st’anno lascio ‘l Pièno per ‘nì su a vedè.. ‘l sereno,

che la nebbia ch’emo ‘n giue è mbompò: nn’è posso piue!

Vengo nsue ncol biroccio, n mezzo giusto pe’l BARTOCCIO,

visto che ‘n città me porto, l’ecologico trasporto.

Si, ‘l BARTOCCIO contadino quillo che nn’è malandrino,

quillo che adocchi’e spara pù la dose la rincara!

‘N guarda ‘n faccia ta nissuno, ne bastona qualchiduno;

nco la rima sua tagliente lu’ dileggi’anche ‘l potente!

V’ho lassato l’anno scorzo con qualcosa de rimorzo:

piene d’erba evon le strede, ‘n pisciatoro che ‘n se vede.

E voaltre ch’ète fatto? Chi c’ha colpa pel misfatto?

‘Ete chiesto spiegazione tal politico birbone?

No? M’alzatela ‘sta voce si la cosa pù ve coce!!

Ch’aspettan’ de fa’ ‘l lamento quanno ‘l popol’è scontento?

M’hon parleto de le strede c’hon le buche da nun crede,

‘ndua lo ‘sfalt’è ruvinato e ‘l tombin’è ‘n po cavato,

ndua ‘gni tanto fonn’ na traccia c’arman tlì, piacci’o nun piaccia,

che si ‘n fè ‘n po' d’attenzione rischi de fà ‘n cerquatone!

C’enn’i vicoli del Centro ncol deserto che c’hon drento:

nun se sente più ‘n rimore né, pel l’aria, ‘n bon ofrore,

più nun s’upre ‘na finestra per strillà: pronta.. minestra!!

Ma che ènno ‘sti pastrocchi, voj’ vedèlli ‘n chi mi’ occhi:

donca scendo e vò a piede, visto mai che m’ho d’arcrede?

So’ ‘boccato tlì a la Pesa e già brutt’è la sorpresa:

honno chiuso, o nunn’èn tanti, perugini commercianti!

So salito pe la Viola, c’è qualcosa che consola,

ma si pieghe pe’ la Valle, ‘n trovi certo le farfalle:

c’honn’i muri quil grigiore che fa tanto male al core.

A vedè piazzett’e scale dua ‘n c’è chi zomp’o sale,

né quil pò de confusione, me ce pija ‘n gran magone.

Vò su ‘n centro per vi’Alessi ma ‘sti posti nnen’ i stessi:

nun c’èn’ più freghin a curre né ‘n po d’omìni a discurre.

Le finestre en tutte chiuse, e nn’entra più n’ fil de luce

nton qule case ‘mpolverate ‘n tempo fa molt’abitate.

Ho penzeto nton momento, ntrò che givo verso ‘l Centro:

“Ma ndu’ è la tanta gente ch’a Perugia se fa avante,

quanno veng’a Carnevale e me viene a salutare?

Su BARTOCCIO fa qualcosa, ‘na protesta rumorosa

da svejà ogni coscienza pu al Sinn’co chied’udienza.

E quan che lù te riceve, tu ‘n gì su soltant’a beve,

è da esse mbompò tristo perch’è brutto quil ch’è visto.

J’è da dì a brutto muso, anche si nunn’ è aduso:

- Ma ‘sti nostri Urbanisti, quisti fatti, ‘n l’hon previsti?

Ma ‘n senn’acorti che ‘n città tanta gente più nun ce sta,

che i Borghi en mezzi vòti, nun c’en’ più manco i nipoti?

E i politici che fònno: stonn’a guardà o c’hon sonno?

Poretta sé’ Perugia mia, se nissuno se la pia,

se il destino che t’aspetta viene avanti senza fretta.

Il BARTOCCIO adè va via, c’ha il biroccio giù pla via

che l’aspetta p’arportallo giù dal Pièno senza fallo.