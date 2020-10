Coronavirus, fino a 30 posti per ricoverare i pazienti Covid all'ospedale di Pantalla

L’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla, spiega una nota della Usl Umbria 1, "ha aperto, dal pomeriggio di sabato 17 ottobre, l’area medica di lungodegenza per pazienti Covid-19 con 10 posti letto disponibili, che, a partire da lunedì 19 ottobre, saranno incrementati a 20 ed estensibili, in caso di necessità, fino a 30".

Al momento, spiega l'Usl, "sono stati ricoverati 3 pazienti".

L’ospedale, prosegue la nota, "continua con la sua normale attività nella massima sicurezza, essendo le due aree, quella per pazienti Covid e per i normali utenti, separate e con ingressi differenti. In particolare, restano regolarmente in funzione il Centro Raccolta Sangue e il Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita".