Coronavirus, i nuovi colori delle Regioni: le ordinanze del ministro Speranza entrano in vigore

Le cinque ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, firmate il 27 febbraio sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, entrano in vigore. Ecco la mappa dei colori delle Regioni. Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto in area gialla; Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria in area arancione; Basilicata, Molise in area rossa e Sardegna in area bianca.

La prima ordinanza del Ministro Speranza "conferma per ulteriori quindici giorni per le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, le misure disposte dall’Ordinanza del 12 febbraio 2021".

La seconda ordinanza "dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Marche, Lombardia e Piemonte".

La terza ordinanza "dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Basilicata".

La quarta "ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Molise".

La quinta "ordinanza dispone il passaggio in zona bianca per la Regione Sardegna".

In Umbria entra in vigore anche l'ordinanza della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che "prevede alcune misure sia di carattere regionali sia specifiche per la Provincia di Perugia, senza l’individuazione di aree rosse".