Coronavirus, la denuncia del sindacato degli infermieri: "Contagi negli ospedali di Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno"

Nuova denuncia del Nursid: "Numerosi casi di positività all’interno degli Ospedali di Castiglione del Lago e Passignano che costringono un sistema sanitario, già al collasso, di correre dietro agli eventi, negando o ritardando possibilità di risposte idonee ai bisogni di salute della cittadinanza, non solo del comprensorio del Trasimeno, per pazienti no Covid".

Per il sindacato degli infermieri questo "è il risultato della mancanza di guanti monouso in tutta l’Azienda ma, in particolar modo, ci pervenivano segnalazioni dall’area del Trasimeno, dove addirittura il personale era costretto ad acquistarsi da solo tali presidi, e mascherine Ffp2".

Una situazione che il Nursid aveva denunciato il 7 dicembre. "Da allora - sottolinea il sindacato - nulla è cambiato: l’etichetta di “area Covd feee” pare sia alla base del perdurare di tale carenza di dpi come guanti monouso e mascherine ffp2 nei reparti e servizi della Ausl Umbria 1, venendo meno il concetto universale di prevenzione in periodo di pandemia. Basti pensare che in alcuni reparti, da segnalazioni che abbiamo ricevuto, la farmacia aziendale pare abbia fornito un solo pacco di guanti a settimana e praticamente nessuna mascherina Ffp2, tanto che il personale anche in questo caso è ricorso al faidate".

E ancora: "Risparmiare in DPI o scegliere di non fornire in quantità e qualità idonea gli stessi al personale sanitario, accompagnato da una carenza nella sorveglianza degli accessi dei visitatori può ovviamente portare ai risultati visti. NurSind ormai da settimane invita il personale sanitario a denunciare episodi di avvenuto contagio in ambito lavorativo ai propri referenti territoriali o aziendali, al fine di ottenere quanto dovuto ossia l’apertura della procedura Inail per infortunio sul lavoro".