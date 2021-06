Coronavirus, nuovo punto vaccinale a Deruta: "Così i cittadini non dovranno spostarsi troppo"

Apre i battenti il punto vaccinale di Deruta in via Allende. “Questo non è un punto vaccinale della Regione – ha riferito il sindaco di Deruta Michele Toniaccini - ma del Comune di Deruta messo a disposizione dei medici di base per permettere alla cittadinanza di vaccinarsi nei pressi del comune senza spostarsi troppo. La messa a disposizione dei locali ha natura di pubblica utilità, gli spazi sono destinati esclusivamente allo svolgimento di attività sanitarie legate al contenimento della diffusione di Covid-19. La struttura messa in piedi in tempi di pandemia torna utile anche per facilitare le vaccinazioni che ad oggi stanno contenendo la pandemia”.

Il punto vaccinale è stato organizzato dal Comune di Deruta in collaborazione con i medici di base.