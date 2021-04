Coronavirus, nuova ordinanza della Tesei. Il Comitato a Scuola: "Sarà una settimana di festa"

Dopo la nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il Comitato a Scuola interviene così: "La prossima settimana i ragazzi e le ragazze tornano a scuola anche in Umbria, sarà una settimana di festa. Non perché li avremo finalmente parcheggiati tutti ma perché si riapproprieranno finalmente dei loro spazi di vita, della loro indipendenza, della loro socialità fuori dalle quattro mura delle loro camerette, non adatte a contenere l'universo emozionale dell'adolescenza".

E ancora: "Ci sarà un giorno forse, e lo speriamo con tutto il cuore, in cui la politica chiederà scusa al suo bene più prezioso: il futuro delle nuove generazioni. In Umbria questo dovrà essere fatto più che nel resto dell’Italia visto che siamo e saremo citati nei libri di storia come la regione d'Europa che ha chiuso le scuole più a lungo degli altri".

Il Comitato annuncia che "non ci fermeremo qui. E per questo domani saremo in Piazza del Popolo a Roma a fianco degli altri comitati della Rete Nazionale Scuola in Presenza a dire che la scuola anche in pandemia, e sopra ttutto in pandemia, deve essere considerata un bene essenziale e che il diritto alla salute non può essere considerato solo in funzione della lotta contro il Covid ma anche dell'intero benessere psico-fisico. Non ci fermeremo davanti a condanne o insulti di nessun genere perché vogliamo riportare al centro loro: i nostri ragazzi e lo faremo tessendo le fila giorno dopo giorno di quella comunità educante che è essenziale per la creazione di una società migliore. Lo abbiamo scritto anche nel nostro statuto".